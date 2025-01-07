Лукашенко заявил о желании спокойно передать власть новому поколению

«Тот же [президент Украины Владимир] Зеленский – он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах. И там все президенты были такими. Поэтому все начинается с несправедливости», – утверждает президент республики.