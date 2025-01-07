Лукашенко заявил о желании спокойно передать власть новому поколению

Лукашенко заявил о желании спокойно передать власть новому поколениюОн также обвинил Киев в стремлении втянуть Минск в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рожденственского заявления сказал, что сделает все, чтобы спокойно передать власть новому поколению. Его слова передает «БелТА».
«Я не пытаюсь силой как-то удержать власть», – заявил Лукашенко, добавив, что хочет видеть, как «дети будут жить».
Он рассказал о необходимости подготовить новое поколение, которое «возьмет в руки Белоруссию». При этом передачу власти необходимо сделать безболезненной, уточнил Лукашенко. Для этого, в свою очередь, нужно определить «нормальную власть» в лице президента и правительства.
«Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений», – сказал президент Белоруссии.
С 1 по 25 января в Белоруссии проходит предвыборная агитация. Выборы президента страны состоятся 26 января. 23 декабря ЦИК республики зарегистрировал действующего президента Лукашенко кандидатом на пост главы государства.
Ранее Лукашенко призвал провести президентские выборы как праздник, а не как «американское шоу».
Предыдущие выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. На них, набрав 80,1% голосов, победил Лукашенко.
Кроме того, президент республики также высказался о ситуации на Украине, заявив, что «лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как на Украине».
Он добавил, что его страна справилась с различными внешними вызовами и не допустила такой несправедливости, как это случилось во время украинского евромайдана. «Мы шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду. Это главное наше достижение», – подчеркнул Лукашенко.
Он заявил, что, если не будет справедливости, страна придет к войне.
«Тот же [президент Украины Владимир] Зеленский – он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах. И там все президенты были такими. Поэтому все начинается с несправедливости», – утверждает президент республики.
При этом Лукашенко отметил, что Зеленский стремится втянуть Белоруссию в конфликт и создать в стране ситуацию, аналогичную той, что была на Украине в 2014 г. В связи с этим президент страны подчеркнул важность сохранения мира.
«И тут – это моя задача – будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир – все остальное мы купим. Будем жить, может быть, небогато, но достойно. Как живем сейчас», – сказал Лукашенко.
6 декабря Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить ракеты средней дальности «Орешник» в республике. По словам белорусского лидера, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин отметил, что новейшая ракета может быть размещена в Белоруссии во второй половине следующего года. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух государств, заявлял президент РФ.
Лидеры двух стран в начале декабря также подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.