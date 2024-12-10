Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия

«Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере, после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – сказал Лукашенко.