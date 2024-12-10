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Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна обладает ядерным оружием. Его слова передает агентство «БелТА».

«Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере, после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что те, кто говорит, что в Белоруссии нет ядерного вооружения, те «прозевали» его ввоз в страну.

Белорусский президент добавил, что оружие, имеющееся у Минска, «в 5 раз мощнее», чем «Орешник».

При этом 7 декабря в Белоруссии было принято решение о размещении комплекса «Орешник» на территории страны в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к президенту РФ Владимиру Путину Лукашенко обратился, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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