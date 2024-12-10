Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна обладает ядерным оружием. Его слова передает агентство «БелТА».
«Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере, после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – сказал Лукашенко.
Он заявил, что те, кто говорит, что в Белоруссии нет ядерного вооружения, те «прозевали» его ввоз в страну.
Белорусский президент добавил, что оружие, имеющееся у Минска, «в 5 раз мощнее», чем «Орешник».
При этом 7 декабря в Белоруссии было принято решение о размещении комплекса «Орешник» на территории страны в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к президенту РФ Владимиру Путину Лукашенко обратился, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.