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Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте

Ведомости

Белорусским гражданам следует привыкать к мысли, что у них будет другой президент, заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Городище Шкловского района республики. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

По данным издания, одна из жительниц агрогородка попросила Лукашенко баллотировался на новый президентский срок. 

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», – сказал президент. 

Он отметил, что перед уходом с поста ему необходимо оставить мирную и спокойную страну. Лукашенко добавил, что планирует после прекращения полномочий главы государства жить «где-нибудь в деревне». 

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста. Через год он заявил об «очень скором» уходе с поста президента страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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