Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте
Белорусским гражданам следует привыкать к мысли, что у них будет другой президент, заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Городище Шкловского района республики. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
По данным издания, одна из жительниц агрогородка попросила Лукашенко баллотировался на новый президентский срок.
«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», – сказал президент.
Он отметил, что перед уходом с поста ему необходимо оставить мирную и спокойную страну. Лукашенко добавил, что планирует после прекращения полномочий главы государства жить «где-нибудь в деревне».
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста. Через год он заявил об «очень скором» уходе с поста президента страны.