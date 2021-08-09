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Лукашенко заявил об «очень скором» уходе с поста президента Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не гадать, когда он уйдет с поста президента. Об этом он заявил во время «Большого разговора с президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает «БелТА». По его словам, это произойдет «очень скоро».

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил Лукашенко.

При этом он ответил на вопрос, кто и когда будет президентом республики после него. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — сказал белорусский лидер, добавив, что в стране есть «человек 15-20, которые могут вырасти в президенты».

Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных