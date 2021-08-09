Лукашенко заявил об «очень скором» уходе с поста президента Белоруссии

При этом он ответил на вопрос, кто и когда будет президентом республики после него. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — сказал белорусский лидер, добавив, что в стране есть «человек 15-20, которые могут вырасти в президенты».