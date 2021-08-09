Лукашенко заявил об «очень скором» уходе с поста президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не гадать, когда он уйдет с поста президента. Об этом он заявил во время «Большого разговора с президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает «БелТА». По его словам, это произойдет «очень скоро».
«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил Лукашенко.
При этом он ответил на вопрос, кто и когда будет президентом республики после него. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — сказал белорусский лидер, добавив, что в стране есть «человек 15-20, которые могут вырасти в президенты».
Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста.