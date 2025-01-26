Лукашенко: миротворцы Белоруссии способны нормализовать отношения Украины и РФ
Только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной, но Минск пока не собирается направлять туда свой миротворческий контингент, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко на пресс-конференции в Минске затронул тему возможной миротворческой миссии западных стран для охраны границ в случае достижения перемирия на Украине, передает «БелТА».
По мнению белорусского лидера, кроме его армии «у них ничего нет», но это не означает, что Минск направит в соседнюю страну своих военных. Другие армии, считает Лукашенко, «будут тянуть или на Запад, или на Восток», поэтому договориться можно только о белорусских миротворцах.
«Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, скорее всего, я своих людей (на сегодняшний день) туда не собираюсь отправлять – миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения», – сказал президент.
Лукашенко добавил, что с таким решением не согласятся Киев и Запад, это также «не очень будет устраивать» российскую сторону. Решение о введении миротворческого контингента вызовет серьезный спор, отметил он.
Газета Financial Times ранее на этой неделе сообщила, что Киев ожидает от союзников отправки на Украину 50 000 миротворцев в случае объявления прекращения огня. Идею об отправке войск на данный момент поддерживают Франция и страны Балтии, а Польша и Германия исключили эту возможность.