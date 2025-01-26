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Лукашенко: миротворцы Белоруссии способны нормализовать отношения Украины и РФ

Ведомости

Только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной, но Минск пока не собирается направлять туда свой миротворческий контингент, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко на пресс-конференции в Минске затронул тему возможной миротворческой миссии западных стран для охраны границ в случае достижения перемирия на Украине, передает «БелТА».

По мнению белорусского лидера, кроме его армии «у них ничего нет», но это не означает, что Минск направит в соседнюю страну своих военных. Другие армии, считает Лукашенко, «будут тянуть или на Запад, или на Восток», поэтому договориться можно только о белорусских миротворцах.

«Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, скорее всего, я своих людей (на сегодняшний день) туда не собираюсь отправлять – миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения», – сказал президент.

Лукашенко добавил, что с таким решением не согласятся Киев и Запад, это также «не очень будет устраивать» российскую сторону. Решение о введении миротворческого контингента вызовет серьезный спор, отметил он.

Газета Financial Times ранее на этой неделе сообщила, что Киев ожидает от союзников отправки на Украину 50 000 миротворцев в случае объявления прекращения огня. Идею об отправке войск на данный момент поддерживают Франция и страны Балтии, а Польша и Германия исключили эту возможность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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