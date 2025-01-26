Лукашенко: миротворцы Белоруссии способны нормализовать отношения Украины и РФ

«Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, скорее всего, я своих людей (на сегодняшний день) туда не собираюсь отправлять – миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения», – сказал президент.