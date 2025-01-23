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FT: Киев ожидает от союзников отправки на Украину 50 000 миротворцев

Ведомости

Киев надеется, что страны, поддерживающие Украину, могут отправят на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев в случае объявления прекращения огня, сообщает Financial Times.

С приходом на пост президента США Дональда Трампа идея об отправке западных миротворческих сил на Украину вновь начинает обсуждаться, отмечает издание.

В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон озвучивал идею об отправке миротворческих сил на Украину для поддержания режима прекращения огня, если такая договоренность с Россией состоится. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, если Европа настроена серьезно, то может понадобиться как минимум 200 000 военнослужащих для обеспечения эффективного сдерживания, но такое количество нереалистично, считает издание.

На линии в 1000 км может быть осуществимо расположение от 40 000 до 50 000 иностранных миротворческих сил, считают украинские официальные лица, участвующие в переговорах между Киевом и его партнерами.

Идею об отправке войск на данный момент поддерживает Франция и страны Балтии, тем временем как Польша и Германия исключили эту возможность.

Основными целями отправки миротворцев с приходом политики Трампа стали сдерживание России от повторного нападения в случае объявления прекращения огня, обеспечение поддержки Запада для Украины и демонстрация приверженности Европы к безопасности страны.

22 января Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Европа должна так или иначе содержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории не менее 200 000 своих солдат. По его словам, содержание этой армии должна взять на себя Европа, так как у Киева на это бюджета «просто не хватит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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