Что означают требования Зеленского содержать армию или принять Украину в НАТО

По его словам, содержание этой армии должна взять на себя Европа, так как у Киева на это бюджета «просто не хватит». Правда, кормить ее можно за счет части замороженных в ЕС российских резервов (они составляют $250 млрд). Как писала The Wall Street Journal в декабре 2024 г. со ссылкой на источники, Киев хочет $126 млрд помощи на оборону в 2025 г. при невключении в НАТО. Лидеры НАТО в июле 2024 г. договорились выделить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 г. Минфин Украины анонсировал военные расходы в 2025 г. в размере $53,1 млрд или четверти ВВП. Финансирование российскими ЗВР, сказал Зеленский, было бы «прагматичным», если США при Дональде Трампе решат, что издержки должна нести Европа. Зеленский заключил, что при несогласии на это Германии из опасения обвала евро «самой лучшей и самой дешевой» альтернативой остается членство Украины в НАТО.