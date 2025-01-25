ЦИК Белоруссии разместит предварительные итоги выборов в ночь на 27 января

26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. 23 декабря 2024 г. Центризбирком республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в республике начались протестные акции.