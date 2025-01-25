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ЦИК Белоруссии разместит предварительные итоги выборов в ночь на 27 января

Ведомости

Предварительные результаты президентских выборов в Белоруссии будут опубликованы в 02:30 по местному времени (совпадает с московским) 27 января. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, передает ТАСС.

Окончательные итоги выборов президента ЦИК установит в течение 10 дней после выборов, не позднее 5 февраля.

26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. 23 декабря 2024 г. Центризбирком республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в республике начались протестные акции.

24 января Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для белорусского общества. «Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – заявил президент республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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