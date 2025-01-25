ЦИК Белоруссии разместит предварительные итоги выборов в ночь на 27 января
Предварительные результаты президентских выборов в Белоруссии будут опубликованы в 02:30 по местному времени (совпадает с московским) 27 января. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, передает ТАСС.
Окончательные итоги выборов президента ЦИК установит в течение 10 дней после выборов, не позднее 5 февраля.
26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. 23 декабря 2024 г. Центризбирком республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в республике начались протестные акции.
24 января Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для белорусского общества. «Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – заявил президент республики.