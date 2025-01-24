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Лукашенко исключил повторение массовых протестов в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав эти события «необходимой прививкой» для белорусского общества. Его слова передает «БелТА».

«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. <...> И все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – заявил белорусский лидер.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. 23 декабря 2024 г. ЦИК республики зарегистрировал Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Оппонентами действующего лидера республики стали Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич. Европарламент намерен призвать европейские страны не признавать итоги выборов президента Белоруссии. 

В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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