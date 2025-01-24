Лукашенко исключил повторение массовых протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав эти события «необходимой прививкой» для белорусского общества. Его слова передает «БелТА».
«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. <...> И все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – заявил белорусский лидер.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. 23 декабря 2024 г. ЦИК республики зарегистрировал Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Оппонентами действующего лидера республики стали Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич. Европарламент намерен призвать европейские страны не признавать итоги выборов президента Белоруссии.
В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.