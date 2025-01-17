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Лукашенко заявил об экономическом интересе США к Белоруссии

Ведомости

У США есть интерес к Белоруссии по экономическим направлениям. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 г., передает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, диалог между США и Белоруссией ведется. Он проходит по интересующим Белоруссию направлениям. Если получится договориться, Белоруссия будет сотрудничать с США, заявил президент.

При этом Лукашенко отметил, что в основе должны находиться интересы Белоруссии.

16 января госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович рассказал об экстремистском формировании, которое намерено захватить один или несколько приграничных районов Белоруссии с последующим вводом на эти территории «миротворческого» контингента с Запада.

В этот день Лукашенко заявил, что не будет возражать, если Польша закроет все пропускные пункты на границе с республикой.

По его словам, Белоруссия ничего не ввозит в Польшу, а граждане республики не посещают Польшу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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