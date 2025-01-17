Лукашенко заявил об экономическом интересе США к Белоруссии
У США есть интерес к Белоруссии по экономическим направлениям. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 г., передает агентство «БелТА».
По словам Лукашенко, диалог между США и Белоруссией ведется. Он проходит по интересующим Белоруссию направлениям. Если получится договориться, Белоруссия будет сотрудничать с США, заявил президент.
При этом Лукашенко отметил, что в основе должны находиться интересы Белоруссии.
16 января госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович рассказал об экстремистском формировании, которое намерено захватить один или несколько приграничных районов Белоруссии с последующим вводом на эти территории «миротворческого» контингента с Запада.
В этот день Лукашенко заявил, что не будет возражать, если Польша закроет все пропускные пункты на границе с республикой.
По его словам, Белоруссия ничего не ввозит в Польшу, а граждане республики не посещают Польшу.