В Белоруссии заявили о планах экстремистов по захвату приграничных районов

В сентябре того же года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии планов по вооруженному нападению на республику у находящейся за рубежом оппозиции. В декабре Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить комплекс «Орешник» на территории Белоруссии, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. По словам российского лидера, размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. Путин отметил, что «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран. Замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк говорил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.