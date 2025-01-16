В Белоруссии заявили о планах экстремистов по захвату приграничных районов
«Экстремистские формирования» намерены захватить один или несколько приграничных районов Белоруссии с последующим вводом на эти территории «миротворческого» контингента с Запада. Об этом заявил госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович изданию «Беларусь Сегодня».
«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории «свободной» и вводу туда западными странами некоего «миротворческого» контингента», – сказал Вольфович.
Госсекретарь совбеза отметил, что продолжается поддержка беглых и «других подконтрольных деструктивных сил» для силового свержения власти в республике. По его словам, проводится интенсивная подготовка боевиков для «белорусской освободительной армии». В частности, в Польше учрежден командно-координационный центр «Посполитое рушение» для руководства процессами обучения боевиков, а на Украине ведется военно-диверсионная подготовка членов экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов.
Кроме того, по его словам, украинские спецслужбы ведут интенсивную работу по дистанционной вербовке «сочувствующих» белорусских граждан в сети, чтобы склонить их к помощи в сборе и передаче информации, а также совершению противоправных действий.
В ноябре 2024 г. белорусский государственный телеканал ОНТ сообщал, что западные страны планируют захват территорий Белоруссии. Идет подготовка, как утверждалось, военных со стороны Польши и Литвы, в том числе при участии белорусской оппозиции. ОНТ заявлял о двух стадиях подготовки нападения на страну. Первая заключается в информационной атаке и вербовке граждан, вторая – в военных действиях.
В сентябре того же года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии планов по вооруженному нападению на республику у находящейся за рубежом оппозиции. В декабре Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить комплекс «Орешник» на территории Белоруссии, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. По словам российского лидера, размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. Путин отметил, что «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран. Замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк говорил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.