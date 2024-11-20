ОНТ: Запад планирует напасть на Белоруссию через Польшу и Литву

«По отмашке в один момент границу пересекают бойцы – БДК (Белорусский добровольческий корпус), других формирований и хоругви из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены – это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины. Это Кобринский район с подходящим небольшим населенным пунктом. Еще две цели – Пинский и Лунинецкий районы <...>», – сказано в сообщении телеканала.