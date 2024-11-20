ОНТ: Запад планирует напасть на Белоруссию через Польшу и Литву
Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о том, что страны Запада планируют захват территорий Белоруссии. В частности, идет подготовка военных со стороны Польши и Литвы, в том числе при участии белорусской оппозиции.
ОНТ сообщил о двух стадиях подготовки нападения на страну: первая – информационная атака и вербовка граждан. Вторая – военные действия.
«По отмашке в один момент границу пересекают бойцы – БДК (Белорусский добровольческий корпус), других формирований и хоругви из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены – это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины. Это Кобринский район с подходящим небольшим населенным пунктом. Еще две цели – Пинский и Лунинецкий районы <...>», – сказано в сообщении телеканала.
Далее, согласно плану Запада, продолжает телеканал, в стране «наступает хаос, власть деморализована». Произойдет захват Минска и устанавливается новая власть.
Ранее сообщалось, что ОНТ выпустит расследование о подготовке нападения на Белоруссию. Фильм выйдет под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции.
Он отмечал, что нападение на республику будет началом Третьей мировой войны.