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ОНТ: Запад планирует напасть на Белоруссию через Польшу и Литву

Ведомости

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о том, что страны Запада планируют захват территорий Белоруссии. В частности, идет подготовка военных со стороны Польши и Литвы, в том числе при участии белорусской оппозиции.

ОНТ сообщил о двух стадиях подготовки нападения на страну: первая – информационная атака и вербовка граждан. Вторая – военные действия.

«По отмашке в один момент границу пересекают бойцы – БДК (Белорусский добровольческий корпус), других формирований и хоругви из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены – это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины. Это Кобринский район с подходящим небольшим населенным пунктом. Еще две цели – Пинский и Лунинецкий районы <...>», – сказано в сообщении телеканала.

Далее, согласно плану Запада, продолжает телеканал, в стране «наступает хаос, власть деморализована». Произойдет захват Минска и устанавливается новая власть.

Ранее сообщалось, что ОНТ выпустит расследование о подготовке нападения на Белоруссию. Фильм выйдет под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции.

Он отмечал, что нападение на республику будет началом Третьей мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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