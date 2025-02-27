О чем говорил Сергей Лавров в Катаре

Но одной из основных тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, Сирии и Ливане. Российский министр отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии, чтобы происходящие там процессы не вышли из-под контроля и не привели к междоусобицам. Лавров также предупредил, что подогреваемые при предыдущей администрации США сепаратистские настроения в Сирии могли привести к большой региональной войне. Поэтому, по его словам, Дамаск не хочет превращать свою территорию в арену, на которой решались бы геополитические проблемы внешних игроков.