Дух Стамбула: что ждут от нового этапа контактов США и России

Дух Стамбула: что ждут от нового этапа контактов США и РоссииПока идет торг Трампа и Зеленского по сделке о ресурсах и гарантиях
Проект стамбульских договоренностей 2022 г. может быть взят за основу в украинском урегулировании, а само оно может произойти «довольно быстро». Об этом 23 февраля заявил в эфире телеканала CNN спецпосланник президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф.
Торг о соглашениях
«Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого [конфликта]. Были [в 2022 г.] очень убедительные и содержательные переговоры, были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были [тогда] очень близки к подписанию. Я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира. Это будет замечательный день», – заявил он. Уиткофф добавил, что сделка по заключению мира на Украине может быть достигнута «довольно быстро» и он «настроен оптимистично». «Я уверен, как и нынешний президент, что мы сможем что-то сделать довольно быстро», – сказал он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «согласованные и парафированные» в марте 2022 г. стамбульские договоренности могут быть «положены в основу» урегулирования конфликта на Украине и сейчас. Последний раз Путин напоминал о стамбульских соглашениях в декабре 2024 г. на прямой линии, отмечая, что те соглашения можно брать за основу, признавая реалии «на земле». До этого, в июне 2024 г., Путин на встрече с руководством МИДа назвал ключевыми условиями остановки боевых действий вывод частей ВСУ за пределы четырех новых регионов, официальный отказ Киева от НАТО и восстановление Украиной нейтрального статуса.
Реалии с марта 2022 г. изменились, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Если во время переговоров в Стамбуле предусматривались гарантии для Украины, то однозначных гарантий для России не было, отметил он. «В новых российско-американских переговорах, скорее всего, все еще будет притирка и нащупывание красных линий для выработки проекта соглашения, устраивающего все стороны», – заметил эксперт.
Дата нового этапа переговоров России и США пока не ясна.
В ночь на 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп «весьма уверен» в возможности завершить российско-украинский конфликт «на этой неделе». Впрочем, возможно, это была фигура речи. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не подтвердил дату встречи 25 февраля в Эр-Рияде, о которой говорила Левитт.
Дальнейшие контакты запланированы на уровне директоров департаментов ведомств, сказал дипломат. При этом он отметил, что Россия ждет «реального прогресса» в конце этой недели (закончится 2 марта).
Первое общение делегаций прошло в Эр-Рияде 18 февраля: на ней со стороны Москвы выступили глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, вчера назначенный спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
О чем хотели договориться
Целиком текст проекта не публиковался. Условия включали нейтралитет Киева, его отказ от намерений иметь ядерное оружие, давать военную инфраструктуру третьим странам, проводить учения и военные операции с ними. Взамен Украина получала бы гарантии безопасности от членов СБ ООН и ряда других стран. Они бы не распространялись на Крым и неподконтрольный Киеву Донбасс. Условием Москвы были законодательные запреты в отношении ультраправых движений и сокращение численности вооруженных формирований на Украине.
го участие в переговорах главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал «неслучайным»: «С точки зрения Трампа, в украинском кризисе важно делать акцент не на военной, а на экономической сфере. По его мнению, это создает прочную базу политического решения межгосударственных проблем».
США и Россия настроены возобновить переговоры, уверен эксперт. По его словам, предыдущий диалог в Эр-Рияде был ознакомительным: Вашингтон пытался убедиться в готовности россиян завершить боевые действия. «США настроены на скорейшее завершение конфликта, российские войска продолжают наступательную активность», – говорит Васильев. По его мнению, американская сторона может предложить остановиться, а затем заняться реализацией совместных экономических проектов, допускает он.
Торг о ресурсах
Параллельно продолжается словесный конфликт Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сопровождается утечками от официальных лиц и СМИ о «торге» вокруг предложения президента США по ресурсам Украины, обвинениями Зеленского в нежелании проводить выборы, а также вытекающим из этого нежеланием прекращать боевые действия.
Трамп 22 февраля выступил на конференции консерваторов и повторил часть своих тезисов. По его словам, администрация Джо Байдена предоставила Украине $350 млрд безвозмездно, а Европа выделила деньги в виде кредитов и возвращает их обратно. С этой целью, настаивает Трамп, США будет добиваться возмещения расходов украинской стороной ее активами.
В первый раз Трамп говорил о достижении с Украиной соглашения 10 февраля в интервью Fox News: тогда речь шла о доступе американцев к украинским природным ресурсам на $500 млрд. Как писала 21 февраля The New York Times со ссылкой на проект, он предполагает спецфонд, куда Киев будет направлять доходы от ресурсов, пока он не достигнет $500 млрд.
Позже министр финансов США Скотт Бесент в колонке в Financial Times написал, что Вашингтон не получит права собственности на ресурсы и физические объекты в сделке с Украиной, взносы, направляемые украинской стороной в фонд, используют на долгосрочную реконструкцию Украины, а «США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями». Такой механизм, по его словам, обеспечит «высокие стандарты прозрачности» без коррупции.
Но Зеленский отклонил проект из-за того, что там не прописано «достаточных» гарантий безопасности Украины. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, он допустил создание спецфонда, но при уменьшении его объема в пять раз. Зеленский также предложил Трампу провести встречу для обсуждения деталей этой сделки. А 23 февраля он заявил, что Украина не признает долг перед США, предложил создать фонд в пропорции 50/50 и вклад Киева осуществлять из замороженных активов России. Свою отставку он пообещал обменять на включение Украины в НАТО, а выборы провести после отмены военного положения.
Сделка о ресурсах является частью сделки о гарантиях безопасности, говорит Офицеров-Бельский. По его мнению, как только американские компании начнут разрабатывать недра Украины, Вашингтон фактически «расставит флажки» и постарается защитить инвестиции. «Трамп продавливает условия сделки, которые отвечали бы интересам США, но экономический аспект соглашения имеет второстепенное значение», – добавил эксперт.
Как считает Офицеров-Бельский, сопротивление и маневры Зеленского по сделке вызваны его стремлением получить от американцев гарантии безопасности, включая персональные. Как только эти гарантии будут получены, препятствия для сделки исчезнут, полагает эксперт. По словам Васильева, фонд эксплуатации украинских минеральных ресурсов в объеме $500 млрд теоретически перестанет действовать после погашения всего украинского долга перед США. «Не исключаю, что американцы продолжат оказывать военно-техническую и экономическую помощь Киеву, а фонд – функционировать. США проводит политику коммерческой дипломатии, объявленную Трампом еще в 2017 г.», – заключил эксперт.