Дух Стамбула: что ждут от нового этапа контактов США и России

«Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого [конфликта]. Были [в 2022 г.] очень убедительные и содержательные переговоры, были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были [тогда] очень близки к подписанию. Я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира. Это будет замечательный день», – заявил он. Уиткофф добавил, что сделка по заключению мира на Украине может быть достигнута «довольно быстро» и он «настроен оптимистично». «Я уверен, как и нынешний президент, что мы сможем что-то сделать довольно быстро», – сказал он.