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Мантуров встретился в Дохе с эмиром Катара

Ведомости

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества Дохи и Москвы, сообщает Telegram-канал кабмина.

Мантуров обсудил с эмиром Катара приоритетные направления российско-катарского сотрудничества. Стороны, как отметили в правительстве, заявили о необходимости поддерживать прямые контакты деловых кругов двух стран для повышения качества торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Вице-премьер находится в Дохе с рабочим визитом для проведения пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, рассказали в правительстве. Сопредседателем с катарской стороны выступил председатель совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдел Рахман бин Джасим Аль Тани.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля провел в столице Катара переговоры с эмиром страны и с главой правительства. По итогам переговоров Лавров объявил, что Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время начнет готовить совместные проекты в энергетической отрасли с катарским инвестиционным агентством на сумму более $1 млрд. Он напомнил, что катарцы являются одними из крупнейших акционеров в «Роснефти», а Доха – штаб-квартира Форума стран – экспортеров газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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