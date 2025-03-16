Мантуров встретился в Дохе с эмиром Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля провел в столице Катара переговоры с эмиром страны и с главой правительства. По итогам переговоров Лавров объявил, что Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время начнет готовить совместные проекты в энергетической отрасли с катарским инвестиционным агентством на сумму более $1 млрд. Он напомнил, что катарцы являются одними из крупнейших акционеров в «Роснефти», а Доха – штаб-квартира Форума стран – экспортеров газа.