Мантуров встретился в Дохе с эмиром Катара
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества Дохи и Москвы, сообщает Telegram-канал кабмина.
Мантуров обсудил с эмиром Катара приоритетные направления российско-катарского сотрудничества. Стороны, как отметили в правительстве, заявили о необходимости поддерживать прямые контакты деловых кругов двух стран для повышения качества торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Вице-премьер находится в Дохе с рабочим визитом для проведения пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, рассказали в правительстве. Сопредседателем с катарской стороны выступил председатель совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдел Рахман бин Джасим Аль Тани.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля провел в столице Катара переговоры с эмиром страны и с главой правительства. По итогам переговоров Лавров объявил, что Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время начнет готовить совместные проекты в энергетической отрасли с катарским инвестиционным агентством на сумму более $1 млрд. Он напомнил, что катарцы являются одними из крупнейших акционеров в «Роснефти», а Доха – штаб-квартира Форума стран – экспортеров газа.