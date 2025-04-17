Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
/ Политика

РФПИ и катарский QIA расширят партнерство с созданием платформы объемом $2 млрд

Ведомости

Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) объявили о расширении партнерства с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и др., с созданием инвестиционной платформы объемом $2 млрд. Об этом сообщили в российском фонде.

Соответствующее соглашение было подписано в присутствии главы России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани, говорится в сообщении. 

Генеральный директор РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал, что данное партнерство может открыть новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока. Кроме того, оно поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок путем создания моста для конструктивного взаимодействия. 

По мнению Дмитриева, совместная работа России и Катара в указанных направлениях позволит расширить существующие контакты, поддержать экономический рост и укрепить доверие между странами.

В 2014 г. РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала в $4 млрд. Через нее были осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России. В частности, в сфере финансовых и банковских услуг, искусственного интеллекта, добыче металлов, логистике, транспорта и др.

17 апреля в Кремле проходят российско-катарские переговоры. Ожидается, что в ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения, взаимодействие в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу, а также вопросы международной повестки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что после беседы Путина и Аль Тани в узком составе пройдут переговоры двух делегаций в формате официального завтрака, а затем будет подписание документов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных