РФПИ и катарский QIA расширят партнерство с созданием платформы объемом $2 млрд

17 апреля в Кремле проходят российско-катарские переговоры. Ожидается, что в ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения, взаимодействие в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу, а также вопросы международной повестки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что после беседы Путина и Аль Тани в узком составе пройдут переговоры двух делегаций в формате официального завтрака, а затем будет подписание документов.