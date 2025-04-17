РФПИ и катарский QIA расширят партнерство с созданием платформы объемом $2 млрд
Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) объявили о расширении партнерства с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и др., с созданием инвестиционной платформы объемом $2 млрд. Об этом сообщили в российском фонде.
Соответствующее соглашение было подписано в присутствии главы России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани, говорится в сообщении.
Генеральный директор РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал, что данное партнерство может открыть новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока. Кроме того, оно поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок путем создания моста для конструктивного взаимодействия.
По мнению Дмитриева, совместная работа России и Катара в указанных направлениях позволит расширить существующие контакты, поддержать экономический рост и укрепить доверие между странами.
В 2014 г. РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала в $4 млрд. Через нее были осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России. В частности, в сфере финансовых и банковских услуг, искусственного интеллекта, добыче металлов, логистике, транспорта и др.
17 апреля в Кремле проходят российско-катарские переговоры. Ожидается, что в ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения, взаимодействие в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу, а также вопросы международной повестки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что после беседы Путина и Аль Тани в узком составе пройдут переговоры двух делегаций в формате официального завтрака, а затем будет подписание документов.