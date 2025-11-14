Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 ноября вырастет на 9,3%

11 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 140 млн т в бункерном весе. Он указал, что агропромышленный комплекс страны не только целиком обеспечивает внутренние потребности, но и укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.