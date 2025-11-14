Газета
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 ноября вырастет на 9,3%

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 19 ноября составит 202,7 руб. против 185,5 руб. за тонну на прошлой неделе. Показатель повысится на 9,3%. Об этом сообщается на ставке Минсельхоза РФ.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу будут нулевыми. Они будут действовать по 25 ноября включительно.

Ставки рассчитывались исходя из индикативных цен $225,1 за тонну на пшеницу ($226,6 за прошлый период), $194,6 – на ячмень ($200,3), $212,6 – на кукурузу ($212,1).

11 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 140 млн т в бункерном весе. Он указал, что агропромышленный комплекс страны не только целиком обеспечивает внутренние потребности, но и укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.

По данным Минсельхоза, в России в рамках завершающейся уборочной кампании было собрано более 135 млн т зерна, включая 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). Этот объем полностью покрывает внутренние потребности страны и позволит экспортировать более 50 млн т зерна.

