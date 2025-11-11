Патрушев: в России с начала года собрали более 140 млн тонн зерна
Сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 140 млн т в бункерном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
По его словам, агропромышленный комплекс страны не только полностью обеспечивает внутренние потребности, но и укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.
«Динамика производства в животноводстве опережает прошлогоднюю. По итогам текущего года в мясном и молочном направлениях ожидается прирост показателей», – сказал Патрушев, добавив, что таких результатов удалось достичь благодаря высокому уровню технологического развития отрасли.
23 октября Минсельхоз сообщал, что в России было собрано более 135 млн т зерна, включая 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). В ведомстве уточняли, что собранный объем полностью покрывает внутренние потребности страны и позволит экспортировать свыше 50 млн т зерна.