Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Патрушев: в России с начала года собрали более 140 млн тонн зерна

Ведомости

Сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 140 млн т в бункерном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его словам, агропромышленный комплекс страны не только полностью обеспечивает внутренние потребности, но и укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.

«Динамика производства в животноводстве опережает прошлогоднюю. По итогам текущего года в мясном и молочном направлениях ожидается прирост показателей», – сказал Патрушев, добавив, что таких результатов удалось достичь благодаря высокому уровню технологического развития отрасли.

23 октября Минсельхоз сообщал, что в России было собрано более 135 млн т зерна, включая 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). В ведомстве уточняли, что собранный объем полностью покрывает внутренние потребности страны и позволит экспортировать свыше 50 млн т зерна.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь