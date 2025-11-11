Патрушев: в России с начала года собрали более 140 млн тонн зерна

23 октября Минсельхоз сообщал, что в России было собрано более 135 млн т зерна, включая 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). В ведомстве уточняли, что собранный объем полностью покрывает внутренние потребности страны и позволит экспортировать свыше 50 млн т зерна.