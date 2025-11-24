Первый саммит G20 в Африке оставил много вопросов о будущем формата

Но при этом саммит в ЮАР, помимо Трампа, не посетили еще шесть лидеров. Россию там представлял замглавы администрации президента Максим Орешкин, который в своем выступлении предупредил о том, что «искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике». Позже он сказал агентству «РИА Новости», что представители недружественных стран предлагали России на саммите «конкретные» проекты экономического сотрудничества. Вместо председателя КНР Си Цзиньпина в этот раз был премьер Госсовета Ли Цян, который призывал «решительно отстаивать свободную торговлю и строить открытую мировую экономику». На уровне министров иностранных дел были представлены Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия, а президента Индонезии заменял его вице-президент Гибран Ракабуминг Рака.