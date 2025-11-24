Первый саммит G20 в Африке оставил много вопросов о будущем формата

Первый саммит G20 в Африке оставил много вопросов о будущем форматаТуда не приехали лидеры США, России и Китая, а декларацию поддержали не все
Страны G20 приняли итоговую декларацию на саммите, который завершился 23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге. Ее текст был опубликован на сайте Кремля. При этом документ не поддержали не только США, проигнорировавшие саммит на политическом уровне из-за обвинений властей ЮАР в «убийстве африканеров», но и Аргентина, сообщил ее МИД. Декларация была принята в нарушение традиции в первый из двух дней саммита, впервые проходившего на Африканском континенте. Президент ЮАР Сирил Рамафоса необычный регламент объяснил словами древнеримского писателя Плиния Старшего: «Африка вечно приносит что-то новенькое».
А в самом тексте заложена отсылка к южноафриканской философии убунту о взаимосвязи людей и человечности. «Наша встреча проходит на фоне усиления геополитического и геоэкономического соперничества и нестабильности, обострения конфликтов и войн, углубления неравенства, повышения глобальной экономической неопределенности и фрагментации. <...> Мы подчеркиваем нашу веру в многостороннее сотрудничество», – говорится в документе. Страны G20 на основе устава ООН договорились работать «на благо справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, Украине».
Кроме того, лидеры G20 «обязуются реформировать» состав Совбеза ООН, для чего они призывают увеличить в нем представительство Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. В тексте много внимания уделено проблемам бедных стран: например, сейчас более 600 млн африканцев не имеют доступа к электроэнергии. Группа G20 по критически важным минералам будет работать над тем, чтобы страны Африки получали больше финансирования от собственных полезных ископаемых. Запускается и инициатива по искусственному интеллекту (ИИ) для этого континента, что должно помочь целям устойчивого развития.
Наконец, лидеры формально подтвердили свою приверженность G20 как «ведущему форуму» в сфере экономического сотрудничества, поблагодарили ЮАР и выразили готовность работать под председательством США, которое к ним перейдет с 1 декабря 2025 г. Саммит в декабре 2026 г. пройдет на территории гольф-клуба президента Дональда Трампа в Майями.
Но при этом саммит в ЮАР, помимо Трампа, не посетили еще шесть лидеров. Россию там представлял замглавы администрации президента Максим Орешкин, который в своем выступлении предупредил о том, что «искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике». Позже он сказал агентству «РИА Новости», что представители недружественных стран предлагали России на саммите «конкретные» проекты экономического сотрудничества. Вместо председателя КНР Си Цзиньпина в этот раз был премьер Госсовета Ли Цян, который призывал «решительно отстаивать свободную торговлю и строить открытую мировую экономику». На уровне министров иностранных дел были представлены Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия, а президента Индонезии заменял его вице-президент Гибран Ракабуминг Рака.
Вероятно, и уровень нынешнего представительства сподвиг президента Франции Эммануэля Макрона сделать неутешительный вывод, что G20 «в опасности» и, вероятно, формат «подходит к концу своего цикла». По его словам, сейчас «Группа двадцати» «с трудом справляется» с крупными международными кризисами, а участникам «трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере». При этом европейские участники саммита, включая приглашенных гостей, например президента Финляндии Александра Стубба, в ЮАР использовали возможность обсудить на полях свою позицию относительно нового мирного плана США по Украине.
А вот премьер-министр Канады Марк Карни считает, что G20 способна достичь прогресса и без участия США, так как «саммит объединил страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли». Рамафоса тоже был оптимистичен, подчеркнув, что G20 расширяет свое поле деятельности и занимается вопросами торговли, здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства, энергетики и др.
В настоящее время G20 находится в глубоком кризисе и формат нельзя назвать эффективным инструментом для решения актуальных вопросов глобальной политики, считает директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов. На этой площадке заметно противостояние между так называемым коллективным Западом и государствами БРИКС. Главная причина кризиса – продолжающийся процесс формирования нового глобального мироустройства, замечает эксперт. «О чем в таком случае участники могут договориться в условиях санкционного давления или угроз его применения, а также открытого грабежа российских активов?» – говорит Кузнецов. Он признает, что ЮАР было «крайне сложно» повысить статус состоявшегося мероприятия.
Впрочем, несмотря на признаки кризиса, говорить об «отмирании» формата G20 пока преждевременно, считает директор ИНИОНа. По его словам, хотя некоторые лидеры фактически бойкотировали саммит в ЮАР, тем не менее никто из них пока не готов выходить из G20. Представительство там соответствует весу стран в глобальной экономике. «Теоретически даже если, например, Аргентина выйдет из этой организации, то ее место с удовольствием займет Польша», – отмечает Кузнецов.
Вероятность резкой девальвации площадки G20 пока маловероятна, согласен старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. А отказ Трампа от участия в саммите связан с его желанием подчеркнуть приоритет во внешнеполитической концепции Белого дома двустороннего формата взаимодействия с другими странами вместо многосторонних, полагает эксперт. «Трамп изначально скептически относится к подобного рода мероприятиям и принципу глобального управления. В отличие от демократов нынешние власти США ставят под сомнение эффективность глобальных институтов», – говорит Кошкин. Но при этом Трамп в будущем в силу своей непоследовательности может менять свою позицию и относительно этого.