Как склеить Эфиопию

Как склеить ЭфиопиюДревнейшее государство Африки вновь оказалось на грани гражданской войны
В Эфиопии по приказу премьер-министра Абия Ахмеда федеральная армия и спецслужбы начали разоружение ополчений штатов. Существование ополчений, лишь формально подчинявшихся Аддис-Абебе, создавало постоянную угрозу распада Эфиопии на национальные составляющие. В большинстве регионов сдача оружия идет довольно спокойно. Но в самом развитом штате Амхара вспыхнуло сопротивление, исторический центр Эфиопии оказался на грани новой войны.
В начале апреля разведка сообщила о ликвидации группы заговорщиков, готовившей переворот в штате. С 7 апреля протестующие представители народа амхара блокируют дороги и жгут шины, многие предприятия и магазины закрыты. Погибли два сотрудника католической службы помощи, а сколько простого народа пострадало от беспорядочной стрельбы – точно не известно. Протестующие выкрикивают проклятия в адрес «грязных» тыграев и оромо. Стянутые в штат воинские подразделения арестовали 4000 ополченцев, отказавшихся сложить оружие. Но большая часть мятежных амхара пока скрывается в сельской местности и не собирается сдаваться.