Как склеить Эфиопию

В начале апреля разведка сообщила о ликвидации группы заговорщиков, готовившей переворот в штате. С 7 апреля протестующие представители народа амхара блокируют дороги и жгут шины, многие предприятия и магазины закрыты. Погибли два сотрудника католической службы помощи, а сколько простого народа пострадало от беспорядочной стрельбы – точно не известно. Протестующие выкрикивают проклятия в адрес «грязных» тыграев и оромо. Стянутые в штат воинские подразделения арестовали 4000 ополченцев, отказавшихся сложить оружие. Но большая часть мятежных амхара пока скрывается в сельской местности и не собирается сдаваться.