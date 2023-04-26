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Как склеить Эфиопию

Древнейшее государство Африки вновь оказалось на грани гражданской войны
Евгений Трифонов , политолог

В Эфиопии по приказу премьер-министра Абия Ахмеда федеральная армия и спецслужбы начали разоружение ополчений штатов. Существование ополчений, лишь формально подчинявшихся Аддис-Абебе, создавало постоянную угрозу распада Эфиопии на национальные составляющие. В большинстве регионов сдача оружия идет довольно спокойно. Но в самом развитом штате Амхара вспыхнуло сопротивление, исторический центр Эфиопии оказался на грани новой войны.

В начале апреля разведка сообщила о ликвидации группы заговорщиков, готовившей переворот в штате. С 7 апреля протестующие представители народа амхара блокируют дороги и жгут шины, многие предприятия и магазины закрыты. Погибли два сотрудника католической службы помощи, а сколько простого народа пострадало от беспорядочной стрельбы – точно не известно. Протестующие выкрикивают проклятия в адрес «грязных» тыграев и оромо. Стянутые в штат воинские подразделения арестовали 4000 ополченцев, отказавшихся сложить оружие. Но большая часть мятежных амхара пока скрывается в сельской местности и не собирается сдаваться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных