Рябков: для встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок

14 мая Трамп заявил, что не отрицает возможности встречи с Путиным во время переговоров России и Украины в Стамбуле, если президент РФ решит туда приехать. Приезд американского лидера, сообщил CNN, во многом зависит от того, примет ли Путин участие во встрече с Украиной. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер в Турцию не приедет. На это Трамп задал вопрос журналистам: «Зачем ему ехать, если я не поеду?»