Рябков: для встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок
Для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требуется целый ряд предпосылок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передают «РИА Новости».
«Это вопрос не только прогресса или его отсутствия по Украине», – уточнил он.
14 мая Трамп заявил, что не отрицает возможности встречи с Путиным во время переговоров России и Украины в Стамбуле, если президент РФ решит туда приехать. Приезд американского лидера, сообщил CNN, во многом зависит от того, примет ли Путин участие во встрече с Украиной. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер в Турцию не приедет. На это Трамп задал вопрос журналистам: «Зачем ему ехать, если я не поеду?»
15 мая должны возобновиться прямые российско-украинские переговоры впервые за три года. Российская делегация прибыла в Стамбул первой. Как и в 2022 г., ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Переговоры пройдут во второй половине дня в резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора.