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Рябков: для встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок

Ведомости

Для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требуется целый ряд предпосылок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передают «РИА Новости».

«Это вопрос не только прогресса или его отсутствия по Украине», – уточнил он.

14 мая Трамп заявил, что не отрицает возможности встречи с Путиным во время переговоров России и Украины в Стамбуле, если президент РФ решит туда приехать. Приезд американского лидера, сообщил CNN, во многом зависит от того, примет ли Путин участие во встрече с Украиной. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер в Турцию не приедет. На это Трамп задал вопрос журналистам: «Зачем ему ехать, если я не поеду?»

15 мая должны возобновиться прямые российско-украинские переговоры впервые за три года. Российская делегация прибыла в Стамбул первой. Как и в 2022 г., ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Переговоры пройдут во второй половине дня в резиденции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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