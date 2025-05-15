Трамп объяснил отказ Путина ехать в Стамбул

Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.