Трамп объяснил отказ Путина ехать в Стамбул
Президент РФ Владимир Путин отказался ехать в Стамбул (Турция) для участия в российско-украинских переговорах, потому что на них не поехал американский лидер Дональд Трамп. Об этом глава США заявил в ходе пресс-конференции в Катаре. Его слова передает Sky News.
«Зачем ему ехать, если я не поеду?» – заявил он.
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российский лидер не приедет в Турцию для участия в переговорах.
14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с президентом России в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.