Трамп заявил о готовности приехать в Стамбул 16 мая

«Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра. Но если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо», – заявил Трамп в Дохе на встрече с представителями деловых кругов США и Катара (цитата по ТАСС).