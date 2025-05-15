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Трамп заявил о готовности приехать в Стамбул 16 мая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов при необходимости посетить Стамбул 16 мая, однако это будет непросто, потому что у его команды плотный график. 15 мая в турецкой столице пройдет встреча между представителями России и Украины.

«Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра. Но если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо», – заявил Трамп в Дохе на встрече с представителями деловых кругов США и Катара (цитата по ТАСС).

14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать. Он также отметил, что дата, на которую назначены переговоры по Украине, у него уже распланирована.

Встреча России и Украины в Стамбуле состоится 15 мая в резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский. Москву также представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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