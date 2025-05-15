Трамп заявил о готовности приехать в Стамбул 16 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов при необходимости посетить Стамбул 16 мая, однако это будет непросто, потому что у его команды плотный график. 15 мая в турецкой столице пройдет встреча между представителями России и Украины.
«Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра. Но если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо», – заявил Трамп в Дохе на встрече с представителями деловых кругов США и Катара (цитата по ТАСС).
14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать. Он также отметил, что дата, на которую назначены переговоры по Украине, у него уже распланирована.
Встреча России и Украины в Стамбуле состоится 15 мая в резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский. Москву также представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и др.