CNN: приезд Трампа в Стамбул будет зависеть от присутствия Путина на встрече

Спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал, что Вашингтон надеется на приезд Путина на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул. По его словам, в таком случае на встречу прибудет и Трамп. Келлог добавил, что прямые переговоры России и Украины в Турции могут стать «замечательной встречей».