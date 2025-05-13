CNN: приезд Трампа в Стамбул будет зависеть от присутствия Путина на встрече
Решение о поездке президента США Дональда Трампа в Стамбул во время переговоров России и Украины пока не принято. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
Собеседник телеканала уточнил, что во многом оно будет зависеть от того, примет ли участие во встрече президент России Владимир Путин.
11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он уточнил, что Москва настроена на серьезный переговорный процесс, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности приехать на встречу лично. Свой визит в Турцию 15 мая также допустил Трамп.
Спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал, что Вашингтон надеется на приезд Путина на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул. По его словам, в таком случае на встречу прибудет и Трамп. Келлог добавил, что прямые переговоры России и Украины в Турции могут стать «замечательной встречей».