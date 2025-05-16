Мединский: война и переговоры в истории всегда идут одновременно
Глава российской делегации Владимир Мединский прокомментировал высказывания о необходимости вести переговоры только после перемирия. Он считает, что такие заявления исходят от людей, плохо знакомых с историей.
«Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», – сказал помощник президента в интервью журналисту Евгению Попову на «России 1».
Первый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной завершился менее чем через два часа. Встреча проходила в Стамбуле. Общение велось в закрытом для прессы формате.
По словам Мединского, украинская сторона запросила организацию прямых переговоров между лидерами государств – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российские переговорщики приняли этот запрос к сведению, однако конкретные договоренности пока не достигнуты.
Кроме того, стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Как отметил Мединский, этот процесс должен состояться уже в ближайшие дни.
Глава российской делегации пояснил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда». РФ готова продолжать переговорный процесс. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после окончания встречи также сказал, что РФ и Украина достигли соглашения о проведении новой встречи.