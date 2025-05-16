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Глава МИД Турции: РФ и Украина достигли соглашения о новой встрече

Ведомости

Делегации России и Украины в ходе переговоров достигли принципиального соглашения о новой встрече. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в социальной сети X.

Он также отметил, что Турция продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. В состав делегаций также вошли представители оборонных ведомств, МИД, спецслужб и генштабов двух стран. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Сейчас стороны разошлись после паузы в переговорном процессе, чтобы подготовить заявления для прессы.

Ранее Умеров сообщал, что сейчас рассматривается возможность организации встречи на уровне лидеров государств Украины и России. С таким предложением выступила украинская сторона, Москва приняла к сведению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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