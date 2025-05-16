Глава МИД Турции: РФ и Украина достигли соглашения о новой встрече

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. В состав делегаций также вошли представители оборонных ведомств, МИД, спецслужб и генштабов двух стран. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Сейчас стороны разошлись после паузы в переговорном процессе, чтобы подготовить заявления для прессы.