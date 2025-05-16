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Умеров: рассматривается возможность организовать встречу на уровне лидеров стран

Ведомости

Сейчас рассматривается возможность организации встречи на уровне лидеров государств Украины и России. Об этом заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.

По его словам, ключевыми темами обсуждения на переговорах стали прежде всего прекращение огня и вопрос обмена пленными.

«Кроме того, мы рассматриваем возможность организации встречи на уровне лидеров государств», – пояснил Умеров.

Также министр рассказал о готовящемся масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Сейчас стороны разошлись после паузы в переговорном процессе, чтобы подготовить заявления для прессы.

Переговоры между делегациями России и Украины прошли в закрытом формате. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – Умеров. В состав делегаций также вошли представители оборонных ведомств, МИД, спецслужб и генштабов двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что прибывшая на переговоры российская делегация якобы не обладает реальными полномочиями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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