Умеров: рассматривается возможность организовать встречу на уровне лидеров стран
Сейчас рассматривается возможность организации встречи на уровне лидеров государств Украины и России. Об этом заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.
По его словам, ключевыми темами обсуждения на переговорах стали прежде всего прекращение огня и вопрос обмена пленными.
«Кроме того, мы рассматриваем возможность организации встречи на уровне лидеров государств», – пояснил Умеров.
Также министр рассказал о готовящемся масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000».
16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Сейчас стороны разошлись после паузы в переговорном процессе, чтобы подготовить заявления для прессы.
Переговоры между делегациями России и Украины прошли в закрытом формате. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – Умеров. В состав делегаций также вошли представители оборонных ведомств, МИД, спецслужб и генштабов двух стран.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что прибывшая на переговоры российская делегация якобы не обладает реальными полномочиями.