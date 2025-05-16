Зеленский призвал дать делегации России «реальные полномочия»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина предоставить российской делегации «реальные полномочия» на переговорах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский указал, что у России и Украины якобы был реальный шанс сделать важные шаги к завершению боевых действий.
По словам президента Украины, прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ней «нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России». Несмотря на это, Зеленский направил украинскую команду во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Стамбул.
16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Сейчас стороны разошлись после паузы в переговорном процессе и готовят заявления для прессы.
На переговорах Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
От Украина во встрече участвовали министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.