Зеленский призвал дать делегации России «реальные полномочия»

По словам президента Украины, прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ней «нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России». Несмотря на это, Зеленский направил украинскую команду во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Стамбул.