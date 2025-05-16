Песков: Путин в режиме онлайн получает все сведения о переговорах в Стамбуле

16 мая в Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. Ожидается проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Делегацию Москвы возглавит помощник президента Владимир Мединский, Киева – министр обороны республики Рустем Умеров. По данным издания «Страна», украинские переговорщики уже прибыли на место переговоров с Россией в Стамбуле. Встреча состоится в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче.