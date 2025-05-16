Песков: Путин в режиме онлайн получает все сведения о переговорах в Стамбуле
Делегация России на переговорах в Стамбуле находится на постоянной связи, и президент РФ Владимир Путин получает всю информацию в режиме онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам представителя Кремля, у делегацией имеются все установки по переговорной позиции, выработанные на совещании с президентом РФ. Ведутся постоянные доклады.
«И, конечно же, есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой и центром», – подчеркнул Песков.
16 мая в Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. Ожидается проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Делегацию Москвы возглавит помощник президента Владимир Мединский, Киева – министр обороны республики Рустем Умеров. По данным издания «Страна», украинские переговорщики уже прибыли на место переговоров с Россией в Стамбуле. Встреча состоится в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче.
В Турции с Мединским находятся замминистра обороны России Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В составе украинской делегации - первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.