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Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации РФ в Турции

Президент перед этим заслушал доклады Лаврова, Нарышкина, Бортникова и Мантурова
Ведомости

Задачи и переговорную позицию российской делегации в Турции определил президент Владимир Путин на совещании вечером 14 мая. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе совещания по внешнеполитической повестке доклады представили руководители ключевых ведомств. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал о международной ситуации, а вопросы безопасности осветили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, вице-премьер Денис Мантуров доложил о состоянии промышленности и ходе выполнения государственного оборонного заказа. С докладами также выступили министр обороны Андрей Белоусов и начальник генштаба Валерий Герасимов.

«С учетом этих докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле», – пояснил Песков.

Переговоры между Москвой и Киевом запланированы на послеобеденное время 15 мая в Стамбуле. Это станет первой встречей за три года: диалог между странами был прерван весной 2022 г. по инициативе украинской стороны.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Как и в 2022 г., ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский заявил, что цель переговоров заключается в достижении прочного мира путем устранения первопричин конфликта. По его словам, представители делегации настроены на серьезную и профессиональную работу.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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