Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации РФ в Турции

В ходе совещания по внешнеполитической повестке доклады представили руководители ключевых ведомств. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал о международной ситуации, а вопросы безопасности осветили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, вице-премьер Денис Мантуров доложил о состоянии промышленности и ходе выполнения государственного оборонного заказа. С докладами также выступили министр обороны Андрей Белоусов и начальник генштаба Валерий Герасимов.