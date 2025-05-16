СМИ: украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ в Стамбуле

Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин. МИД представил заместитель министра Михаил Галузин. В делегацию вошел и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав украинской делегации вошли первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.