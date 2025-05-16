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СМИ: украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ в Стамбуле

Ведомости

Украинская делегация прибыла на место переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает издание «Страна». Встреча пройдет в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче.

Ранее сообщалось, что представитель Турции покинет российско-украинские переговоры после приветствия. По информации «Страны», сторона США поступит аналогично.

Прямые переговоры между Россией и Украиной ожидаются с 12:30 по местному времени (совпадает с мск). Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров.

Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин. МИД представил заместитель министра Михаил Галузин. В делегацию вошел и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав украинской делегации вошли первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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