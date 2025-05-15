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Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

В нее вошли представители МИДа, Минобороны, СБУ и др.
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет представлять Киев на переговорах в Турции, передает украинское интернет-издание «Страна».

В состав группы вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, Службы безопасности Украины, а также разведывательных и юридических структур. В частности, среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

Также в делегацию вошли представители военно-морских и военно-воздушных сил, сотрудники оперативного управления Генштаба, протокольного аппарата главнокомандующего ВСУ и офиса президента. Всего в составе украинской переговорной группы – более 10 высокопоставленных чиновников и военных.

Ранее Зеленский объявил, что направляет делегацию страны на переговоры с Россией в Стамбул. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что украинская делегация проведет в Турции встречу с российской, американской и турецкой группами. Переговорщики останутся в Стамбуле до 16 мая.

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая, сообщал ТАСС. «Коммерсантъ» сообщал, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.

В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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