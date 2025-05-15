Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

Ранее Зеленский объявил, что направляет делегацию страны на переговоры с Россией в Стамбул. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что украинская делегация проведет в Турции встречу с российской, американской и турецкой группами. Переговорщики останутся в Стамбуле до 16 мая.