Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в СтамбулеВ нее вошли представители МИДа, Минобороны, СБУ и др.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет представлять Киев на переговорах в Турции, передает украинское интернет-издание «Страна».
В состав группы вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, Службы безопасности Украины, а также разведывательных и юридических структур. В частности, среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.
Также в делегацию вошли представители военно-морских и военно-воздушных сил, сотрудники оперативного управления Генштаба, протокольного аппарата главнокомандующего ВСУ и офиса президента. Всего в составе украинской переговорной группы – более 10 высокопоставленных чиновников и военных.
Ранее Зеленский объявил, что направляет делегацию страны на переговоры с Россией в Стамбул. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что украинская делегация проведет в Турции встречу с российской, американской и турецкой группами. Переговорщики останутся в Стамбуле до 16 мая.
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая, сообщал ТАСС. «Коммерсантъ» сообщал, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.
В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.