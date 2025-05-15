СМИ: переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организации переговоров.
«Коммерсантъ» сообщает, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.
15 мая в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Изначально сообщалось, что начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени был согласован по просьбе Турции.
Украинская делегация прибудет в Стамбул 15 мая поздно вечером, сообщал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Ранее ТАСС сообщал, что российско-украинские переговоры, которые должны пройти в турецком Стамбуле 15 мая, могут перенести на день. «Вечер или перенос на 16 мая», – сказал собеседник агентства, добавив, что время начала переговоров еще не определено. Позднее агентство сообщило со ссылкой на источники, что переговоры перенесли на 16 мая.