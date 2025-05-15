СМИ: переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая

Ранее ТАСС сообщал, что российско-украинские переговоры, которые должны пройти в турецком Стамбуле 15 мая, могут перенести на день. «Вечер или перенос на 16 мая», – сказал собеседник агентства, добавив, что время начала переговоров еще не определено. Позднее агентство сообщило со ссылкой на источники, что переговоры перенесли на 16 мая.