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Украинская делегация должна приехать в Стамбул 15 мая поздно вечером

Ведомости

Украинская делегация прибудет в Стамбул 15 мая поздно вечером. Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала встречи был согласован по просьбе Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с РФ. Отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ установленное время, до которого делегация будет ожидать украинскую сторону, Песков призвал не забегать вперед.

Ранее ТАСС сообщал, что российско-украинские переговоры, которые должны пройти в турецком Стамбуле 15 мая, могут перенести на день. «Вечер или перенос на 16 мая», – сказал собеседник агентства, добавив, что время начала переговоров еще не определено. Позднее агентство сообщило со ссылкой на источники, что переговоры перенесли на 16 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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