Украинская делегация должна приехать в Стамбул 15 мая поздно вечером
Украинская делегация прибудет в Стамбул 15 мая поздно вечером. Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала встречи был согласован по просьбе Турции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с РФ. Отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ установленное время, до которого делегация будет ожидать украинскую сторону, Песков призвал не забегать вперед.
Ранее ТАСС сообщал, что российско-украинские переговоры, которые должны пройти в турецком Стамбуле 15 мая, могут перенести на день. «Вечер или перенос на 16 мая», – сказал собеседник агентства, добавив, что время начала переговоров еще не определено. Позднее агентство сообщило со ссылкой на источники, что переговоры перенесли на 16 мая.