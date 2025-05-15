Украинская делегация должна приехать в Стамбул 15 мая поздно вечером

15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала встречи был согласован по просьбе Турции.