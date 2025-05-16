Встреча Турции, США и Украины в Стамбуле завершилась

Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин, объявлявший тогда о «жесте доброй воли» в виде «кардинального сокращения» активности армии России в Киевской и Черниговской областях, отмечали «Ведомости». МИД представил заместитель министра Михаил Галузин. В делегацию вошел и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.