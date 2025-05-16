Встреча Турции, США и Украины в Стамбуле завершилась

Встреча Турции, США и Украины в Стамбуле завершиласьДалее должны пройти переговоры Москвы и Киева
В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИДе.
Прямые переговоры между Россией и Украиной ожидаются с 12:30 по местному времени (совпадает с мск). Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров.
ВВС со ссылкой на источники сообщает, что директор по политическому планированию госдепартамента Майкл Энтон может провести отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин, объявлявший тогда о «жесте доброй воли» в виде «кардинального сокращения» активности армии России в Киевской и Черниговской областях, отмечали «Ведомости». МИД представил заместитель министра Михаил Галузин. В делегацию вошел и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Среди экспертов – замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук, первый замначальника информации управления генерал-майор Александр Зорин и замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.
В состав украинской делегации вошли первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.