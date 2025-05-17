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Дмитриев назвал хорошими результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил результаты первых за три года прямых переговоров России и Украины в Стамбуле как хорошие. Об этом он написал в социальной сети X, выделив три ключевых пункта:

  • Крупнейший обмен военнопленными;

  • варианты прекращения огня, которые могут сработать;

  • понимание позиций и продолжение диалога.

«Это было бы невозможно без президента США, Джей Ди Вэнса, Стива Уиткоффа, Марко Рубио и других членов команды Трампа», – пояснил Дмитриев.

Прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле и продлились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Киев запросил организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла этот запрос к сведению.

Глава российской делегации пояснил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда». РФ готова продолжать переговорный процесс. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после окончания встречи также сказал, что РФ и Украина достигли соглашения о проведении новой встречи.

Позже Зеленский сообщил, что Трамп обсудил с ним и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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