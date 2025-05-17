Дмитриев назвал хорошими результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле и продлились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Киев запросил организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла этот запрос к сведению.