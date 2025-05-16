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Трамп обсудил переговоры в Стамбуле с Зеленским и европейскими лидерами

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил сам президент Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на усилении санкционного давления на Россию в случае, если Москва откажется от полного и безоговорочного прекращения огня.

Первый раунд переговоров в Стамбуле завершился менее чем через два часа после их начала. После встречи главы делегаций представили первые итоговые заявления.

Стороны договорились провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что Киев и Москва обязались представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. Также украинская сторона запросила организацию встречи на уровне лидеров государств, и российская делегация приняла этот запрос к сведению.

Мединский добавил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда» и готова продолжать диалог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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