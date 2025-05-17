Рубио сообщил об обсуждении даты и места встречи Путина и Трампа
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, заявил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, на данный момент уточняются дата, место и повестка предстоящих переговоров.
«Президент хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать», – сообщил Рубио (цитата по «РИА Новости»).
По предварительной информации, следующая беседа между Трампом и Путиным может состояться уже 19 мая. Об этом 17 мая сообщил президент США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрй Песков подтвердил, что разговор между главами государств готовится.