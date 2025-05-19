Путин проведет телефонный разговор с Трампом 19 мая в 17:00

Путин проведет телефонный разговор с Трампом 19 мая в 17:00Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом 19 мая в 17:00. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Россия ценит посреднические усилия США, предпочтительнее достичь целей СВО мирными средствами», – подчеркнул Песков.
16 мая в турецком Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
После переговоров президент США заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. На следующий день Трамп объявил о планах поговорить по телефону с российским лидером 19 мая. Песков подтвердил подготовку разговора лидеров РФ и США.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью ABC News выразил мнение, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет успешно. «Президент [Трамп] полон решимости что-то сделать здесь... Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет», – сказал он.