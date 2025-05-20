О чем и зачем говорили Путин и Трамп в третий раз

О чем и зачем говорили Путин и Трамп в третий разЦелью разговора стало продвижение процесса мирного урегулирования на Украине
Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся третий официальный телефонный разговор. Путин говорил с американским коллегой, находясь в центре «Сириус» в Сочи. По словам Путина, разговор длился более двух часов. Первые сообщения в американских СМИ о начале разговора, включая агентство Associated Press, были в 17.30 мск.
Разговор был содержательный и весьма откровенный, поэтому и весьма полезный, заявил по его окончании Путин. Он поблагодарил Трампа за помощь в возобновлении переговоров с Украиной, прерванных в 2022 г.
Россия готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты, заявил Путин, отметив, что стороны должны пойти на компромиссы.
Путин пообещал, что о деталях разговора позднее сообщат его пресс-секретарь Дмитрий Песков или помощник Юрий Ушаков. Песков назвал позицию Трампа нейтральной и отметил, что президент США «действительно» занимается вопросами урегулирования. Ушаков не выступил с комментарием к моменту подписания номера в печать.
Чуть позже разговор прокомментировал Трамп. Он назвал диалог с Путиным «очень хорошим» и подчеркнул, что Россия и Украина «немедленно начнут» переговоры о прекращении огня и конфликта в целом. По его словам, условия будут согласованы обеими старанами, так как это возможно «только таким образом». Россия хочет наладить торговлю с США после окончания конфликта, добавил американский президент.
О намерении созвониться с Путиным Трамп объявил еще 17 мая в своей соцсети Truth Social. В качестве возможных тем он перечислил пути урегулирования украинского конфликта и торговлю. После Трамп созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он провел с ним, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предварительную беседу еще 18 мая.
С появлением новости в СМИ начали обсуждать возможность согласования лидерами США и России личной встречи, но 19 мая Песков подчеркнул, что пока подготовка к такой встрече не ведется. В последний раз очно лидеры встречались в 2019 г. на саммите G20 в японской Осаке.
Трамп сообщил о звонке после проведения 16 мая в Стамбуле первых за три года прямых переговоров украинской и российской делегаций при посредничестве Турции. По их итогам глава российской делегации – помощник президента Владимир Мединский перечислил несколько достигнутых договоренностей, включая обмен военнопленными «1000 на 1000», принятие к сведению запроса Украины на прямые переговоры между главами государств, а также представление друг другу своего видения возможного будущего прекращения огня. Мединский заявил об удовлетворенности результатом переговоров и готовности продолжать контакты.
Сам Трамп и члены его администрации грозились отстраниться от переговоров в случае отсутствия позитивных изменений. Вице-президент Джеймс Вэнс, возвращаясь в США из Рима, где он встречался с Зеленским после интронизации папы Льва XIV, заявил журналистам о наличии некоего тупика в переговорном процессе. Он подчеркнул, что в Вашингтоне ждут результатов (его слова привело агентство Reuters). Он допустил предложение России экономических выгод в обмен на урегулирование кризиса, одновременно подчеркнув готовность выйти из переговорного процесса в любой момент.
А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о недовольстве Трампа и Россией, и Украиной. Кроме того, союзники Трампа в сенате США готовят законопроект, предусматривающий введение тарифов в 500% в отношении товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы и уран. Госсекретарь и временно исполняющий обязанности советника президента по нацбезопасности Марко Рубио 18 мая в интервью телеканалу CBS News намекнул, что введение ограничений возможно при отсутствии прогресса в переговорах.
Шесть и одна
Прямая линия между лидерами США и России – высший уровень межгосударственной коммуникации, предусмотренный для обсуждения вопросов уровня стратегического диалога, поэтому не следует ни переоценивать значение использования этого формата, ни недооценивать его – это неотъемлемый и привычный инструмент, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Эксперт подчеркнул, что сам факт разговора вне зависимости от спектра обсуждаемых тем или достигнутых договоренностей является позитивным событием для двусторонних отношений. При этом американист считает важным понимание широты этих отношений: «Взаимодействие России и Америки не ограничивается Украиной. Они гораздо шире и касаются нескольких тем, включая глобальную архитектуру безопасности, вопросы по контролю над вооружениями, нераспространение ядерного оружия и борьбу с международным терроризмом».
Войтоловский также не исключил, что лидеры могут обсуждать личную встречу. Судя по первой оптимистичной реакции со стороны Путина и настрою Трампа в целом, разговор подает небольшую надежду на продолжение диалога, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Вместе с тем, продолжает он, очередной контакт с российским президентом повысил вероятность того, что политики все-таки проведут прямые полноценные переговоры в ближайшее время. «Это будет реальным успехом на данном этапе», – сказал эксперт.
Первый официальный телефонный разговор Путина и Трампа после возвращения последнего в Белый дом состоялся 12 февраля. Последний раз перед этим лидеры двух стран говорили по телефону 12 февраля 2022 г., тогда президентом США был Джо Байден (2021–2025 гг.). Затем с Трампом Путин выходил на связь 18 марта. В заявлении Белого дома по итогам того разговора было сказано, что лидеры России и США пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру станет прекращение боевых действий в энергетическом секторе. При этом, как отмечал Путин 11 мая в заявлении для прессы по итогам мероприятий к 80-летию Победы, Киев «порядка 130 раз» нарушал 30-дневный мораторий на удары по инфраструктурным объектам.
Что касается украинского направления, то, по оценкам Войтоловского, администрация Трампа постепенно понимает сложность конфликта, но пока готова вкладывать свой политический капитал в разработку путей его урегулирования. «Это сложный дипломатический процесс, в рамках которого и США, и России придется приложить много усилий, но пока, кажется, Трамп и его команда стараются сохранять приверженность этому пути», – резюмировал Войтоловский. По словам Кошкина, позитивные сдвиги заключаются в том, что Трамп, несмотря на прессинг внутри и призывы усилить давление на Россию, сохраняет баланс и продолжает диалог с Путиным в попытках прийти к личной встрече.