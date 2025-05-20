О чем и зачем говорили Путин и Трамп в третий раз

Шесть и одна

За время первого срока Дональда Трампа он встречался с Владимиром Путиным шесть раз, из которых, однако, полноценным двусторонним саммитом была только встреча 2018 г. в Финляндии. Три раза президенты ограничивались краткими и два раза – более продолжительными (час и более) беседами: в Гамбурге в 2017 г. и в Осаке в 2019 г. на саммитах G20. Единственная встреча Путина и президента США Джо Байдена прошла в июне 2021 г. на саммите в Женеве.