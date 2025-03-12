Зеленский: выборы на Украине пройдут после отмены военного положения

1 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. Позже Зеленский сообщил, что во время продолжающегося конфликта «население против выборов».