Зеленский: выборы на Украине пройдут после отмены военного положения
Президентские выборы на Украине пройдут после окончания военных действий на территории страны и отмены военного положения, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине необходимо сосредоточиться на первых шагах к мирному урегулированию конфликта.
1 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. Позже Зеленский сообщил, что во время продолжающегося конфликта «население против выборов».
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается.
Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.