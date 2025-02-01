США хотят проведения выборов президента на Украине до конца 2025 года

США хотят проведения выборов президента на Украине до конца 2025 годаОб этом заявил спецпосланник президента США Келлог
США хотят, чтобы на Украине прошли президентские выборы до конца текущего года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает Reuters.
«Большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата», – указал он.
План Трампа по прекращению конфликта находится в стадии разработки, и никаких политических решений еще принято не было. При этом два источника рассказали агентству, что Келлогг и другие американские чиновники в последние дни обсуждали возможность заставить Украину согласиться на выборы президента страны в рамках возможного перемирия с Россией. По их словам, также обсуждается, стоит ли настаивать на первоначальном прекращении огня, прежде чем пытаться заключить постоянное соглашение. Если на Украине состоятся президентские выборы, победитель может стать ответственным за переговоры с РФ о заключении долгосрочной сделки.
24 января президент России Владимир Путин объявил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как они будут возобновлены, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский глава ответил на заявление президента США о желании скорее добиться завершения конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.
28 января Путин указал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, поскольку Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По его мнению, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ это сделать.