США хотят проведения выборов президента на Украине до конца 2025 года

План Трампа по прекращению конфликта находится в стадии разработки, и никаких политических решений еще принято не было. При этом два источника рассказали агентству, что Келлогг и другие американские чиновники в последние дни обсуждали возможность заставить Украину согласиться на выборы президента страны в рамках возможного перемирия с Россией. По их словам, также обсуждается, стоит ли настаивать на первоначальном прекращении огня, прежде чем пытаться заключить постоянное соглашение. Если на Украине состоятся президентские выборы, победитель может стать ответственным за переговоры с РФ о заключении долгосрочной сделки.