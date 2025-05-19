Путин: в меморандум России и Украины могут войти вопросы прекращения огня

Сам же Трамп пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон». Президент США говорил, что Путин активно задействован в процессе урегулирования конфликта на Украине, но для достижения мирного соглашения необходима их двусторонняя встреча.