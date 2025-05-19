Путин: в меморандум России и Украины могут войти вопросы прекращения огня
Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций», – сказал Путин.
Среди позиций, в частности, могут быть принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и «так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».
19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик.
Сам же Трамп пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон». Президент США говорил, что Путин активно задействован в процессе урегулирования конфликта на Украине, но для достижения мирного соглашения необходима их двусторонняя встреча.
16 мая в турецком Стамбуле прошли первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.