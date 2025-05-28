Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны достигли договоренности провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи Путина и Зеленского. Трехдневный обмен завершился 25 мая. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что Москва и Киев представят собственное видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.