Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Песков назвал условие для встречи Путина и ЗеленскогоОна может состоятся по итогом договоренностей делегаций России и Украины
Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна по результатам конкретных договоренностей российской и украинской делегаций по разным направлениям. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
По его словам, изменений в принципиальной позиции относительно возможности такой встречи нет.
«Скоро станут известны уже проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены. И речь зайдет о следующем раунде переговоров», – отметил представитель Кремля.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны достигли договоренности провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи Путина и Зеленского. Трехдневный обмен завершился 25 мая. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что Москва и Киев представят собственное видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.
28 мая Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Днем ранее переговоры лидеров России, Украины и США в Женеве не исключил спецпосланик американского лидера по Украине Кит Келлог. По его мнению, это возможно после того, как российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения.
27 мая официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка меморандума по Украине продолжается. В документе Россия обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения. Москва передаст Киеву меморандум после его разработки. По словам дипломата, Россия рассчитывает, что на Украине тоже ведется работа по документу и свои наработки власти страны направят вместе с получением российского документа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая сообщил, что новый раунд переговоров России и Украины будет объявлен в ближайшее время.