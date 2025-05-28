Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Президент Украины предложил трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Его слова передает Agence France Press.



16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявлял, что Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях и после этого переговоры продолжатся.



27 мая спецпосланик президента США по Украине Кит Келлог допустил встречу лидеров США, России и Украины в Женеве после того, как российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения.