Келлог допустил встречу Путина, Трампа и Зеленского в Женеве
США получили условия для мирного соглашения от Украины и ждут их от России, после этого президенты трех стран могли бы встретиться в Женеве, сообщил в эфире Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
По его словам, встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения. Келлог добавил, что провести переговоры в Ватикане не хотела российская сторона.
«Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера – Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать», – сказал Келлог (цитата по изданию «Страна.ua»).
Представители ряда европейских стран, как стало известно ранее, предложили организовать встречу России и Украины в Женеве. При этом союзники Киева считают, что саммит в Швейцарии должен пройти до июньской встречи стран G7 в Канаде, писала газета La Repubblica.
МИД России 27 мая сообщил, что подготовка меморандума по Украине продолжается. Ожидается, что после завершения работы над документом российская сторона передаст его Киеву. В меморандуме Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения.