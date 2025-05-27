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Келлог допустил встречу Путина, Трампа и Зеленского в Женеве

Ведомости

США получили условия для мирного соглашения от Украины и ждут их от России, после этого президенты трех стран могли бы встретиться в Женеве, сообщил в эфире Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения. Келлог добавил, что провести переговоры в Ватикане не хотела российская сторона.

«Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера – Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать», – сказал Келлог (цитата по изданию «Страна.ua»).

Представители ряда европейских стран, как стало известно ранее, предложили организовать встречу России и Украины в Женеве. При этом союзники Киева считают, что саммит в Швейцарии должен пройти до июньской встречи стран G7 в Канаде, писала газета La Repubblica.

МИД России 27 мая сообщил, что подготовка меморандума по Украине продолжается. Ожидается, что после завершения работы над документом российская сторона передаст его Киеву. В меморандуме Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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