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Repubblica: страны Европы хотят организовать встречу России и Украины в Женеве

Ведомости

Представители ряда европейских стран предлагают организовать встречу России и Украины в Женеве, при этом союзники Киева считают, что саммит должен пройти до июньской встречи стран G7 в Канаде. Об этом пишет газета La Repubblica.

Вопрос был поднят во время встречи в режиме видеоконференции представителей Франции, Италии, Германии и Великобритании с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По данным газеты, союзники Киева согласились, что «крайне важно» организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве до встречи G7, которая запланирована на середину июня.

Таким образом Европа намерена удержать президента США Дональда Трампа за столом переговоров, поскольку существует угроза, что Вашингтон «выйдет из игры», пишет газета.

«Признав, что вариант проведения саммита в Ватикане отложен, приоритетной задачей остается организация встречи в Женеве до саммита G7. Турция, по сути, стремится вернуть переговорщиков в Стамбул», – говорится в статье.

Белый дом ранее на этой неделе сообщил, что Трамп «устал» от переговоров по урегулированию украинского кризиса и «разочарован» обеими сторонами конфликта. Вице-президент Джей Ди Вэнс также считает, что украинский мирный процесс зашел в тупик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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