Repubblica: страны Европы хотят организовать встречу России и Украины в Женеве
Представители ряда европейских стран предлагают организовать встречу России и Украины в Женеве, при этом союзники Киева считают, что саммит должен пройти до июньской встречи стран G7 в Канаде. Об этом пишет газета La Repubblica.
Вопрос был поднят во время встречи в режиме видеоконференции представителей Франции, Италии, Германии и Великобритании с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По данным газеты, союзники Киева согласились, что «крайне важно» организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве до встречи G7, которая запланирована на середину июня.
Таким образом Европа намерена удержать президента США Дональда Трампа за столом переговоров, поскольку существует угроза, что Вашингтон «выйдет из игры», пишет газета.
«Признав, что вариант проведения саммита в Ватикане отложен, приоритетной задачей остается организация встречи в Женеве до саммита G7. Турция, по сути, стремится вернуть переговорщиков в Стамбул», – говорится в статье.
Белый дом ранее на этой неделе сообщил, что Трамп «устал» от переговоров по урегулированию украинского кризиса и «разочарован» обеими сторонами конфликта. Вице-президент Джей Ди Вэнс также считает, что украинский мирный процесс зашел в тупик.