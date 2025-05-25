Repubblica: страны Европы хотят организовать встречу России и Украины в Женеве

Вопрос был поднят во время встречи в режиме видеоконференции представителей Франции, Италии, Германии и Великобритании с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По данным газеты, союзники Киева согласились, что «крайне важно» организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве до встречи G7, которая запланирована на середину июня.