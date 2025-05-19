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Белый дом: Трамп «разочарован» обеими сторонами украинского конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп «устал» от переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он «разочарован» обеими сторонами конфликта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. Трансляцию мероприятия проводил телеканал CNBC.

Она также отметила, что Трамп и его администрация приложили большие усилия для завершения конфликта на Украине. Левитт также указала на то, что он начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации».

Сейчас проходит телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что диалог состоится с учетом итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по мнению американской администрации, украинский мирный процесс зашел в тупик. Поэтому Трамп собирается поговорить с Путиным. Он добавил, что в урегулировании украинского конфликта существует так много разных препятствий, что трудно выделить что-то конкретное. По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены выйти из переговорного процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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