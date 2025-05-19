Белый дом: Трамп «разочарован» обеими сторонами украинского конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по мнению американской администрации, украинский мирный процесс зашел в тупик. Поэтому Трамп собирается поговорить с Путиным. Он добавил, что в урегулировании украинского конфликта существует так много разных препятствий, что трудно выделить что-то конкретное. По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены выйти из переговорного процесса.