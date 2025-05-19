Белый дом: Трамп «разочарован» обеими сторонами украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп «устал» от переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он «разочарован» обеими сторонами конфликта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. Трансляцию мероприятия проводил телеканал CNBC.
Она также отметила, что Трамп и его администрация приложили большие усилия для завершения конфликта на Украине. Левитт также указала на то, что он начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по мнению американской администрации, украинский мирный процесс зашел в тупик. Поэтому Трамп собирается поговорить с Путиным. Он добавил, что в урегулировании украинского конфликта существует так много разных препятствий, что трудно выделить что-то конкретное. По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены выйти из переговорного процесса.