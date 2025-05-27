Госдеп: США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной

Госдеп: США поддерживают прямые переговоры между Россией и УкраинойСША также призывают обе стороны конфликта к сдержанности
США подтверждают свою поддержку прямых переговоров между Россией и Украиной и призывают обе стороны конфликта к сдержанности, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Мы призываем к сдержанности и настоятельно рекомендуем всем сторонам избегать дальнейшей эскалации. Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной, – сказала Брюс. – Президент поддерживает любые механизмы, которые приведут к справедливому, прочному и долгосрочному миру, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной не существует и необходим дипломатический путь».
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. В частности, речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении. 27 мая Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине было принято еще несколько месяцев назад.
На вопрос, может ли госдеп подтвердить, что США сняли такие ограничения, Брюс сказала: «Что касается этого, я не собираюсь обсуждать и подтверждать эту информацию».
Брюс также заявила, что не стала бы характеризовать недавние публикации президента Дональда Трампа, касающиеся России и президента Владимира Путина, как «разочарование».
«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял усилия по достижению мира в стольких разных регионах и который ясно и предельно открыто выразил свое мнение о происходящем [на Украине]. И я думаю, что России стоит отнестись к этому серьезно. Американцы, безусловно, так и делают, – сказала Брюс. – И, как я упоминала на прошлой неделе, у президента есть множество различных инструментов, с помощью которых он может дать понять нашу позицию и повлиять на ситуацию, чтобы остановить это кровопролитие».
27 мая Трамп выразил мнение, что если бы не его вмешательство, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине.
27 мая газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм говорил, что Трамп стремился закончить конфликт России и Украины для обеспечения глобальной стабильности, но сейчас будет выбирать курс в зависимости от реакции Путина. Он добавил, что уже скоординировал с Белым домом законопроект о санкциях против России, который наложит пошлины в 500% на страны, покупающие ее энергоносители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампа ударов России по Украине.