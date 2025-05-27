Госдеп: США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял усилия по достижению мира в стольких разных регионах и который ясно и предельно открыто выразил свое мнение о происходящем [на Украине]. И я думаю, что России стоит отнестись к этому серьезно. Американцы, безусловно, так и делают, – сказала Брюс. – И, как я упоминала на прошлой неделе, у президента есть множество различных инструментов, с помощью которых он может дать понять нашу позицию и повлиять на ситуацию, чтобы остановить это кровопролитие».