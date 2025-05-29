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Белый дом: США надеются на прогресс в новом раунде переговоров Москвы и Киева

В администрации президента отдельно сообщат, направит ли Трамп туда своего представителя
Людмила Чернова
SHAWN THEW / EPA / TASS
SHAWN THEW / EPA / TASS

США рассчитывают, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной на следующей неделе принесет прогресс, и сообщат, если президент Дональд Трамп примет решение направить на них своего представителя, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Насколько я понимаю, и мы надеемся, что Россия и Украина проведут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы считаем, что эта встреча действительно состоится, – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Надеемся, что на следующей неделе удастся добиться прогресса».

Левитт подчеркнула, что именно Трамп настоятельно призывал к проведению именно такой встречи, чтобы стороны вели прямые переговоры. «С самого начала этого конфликта президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы он был решен за столом переговоров, а не на поле боя. И он не раз говорил это обоим лидерам – как публично, так и в частных разговорах», – добавила она.

Левитт также отметила, что Белый дом сообщит, если Трамп примет решение направить своего представителя. «На данный момент у меня такой информации нет», – сказала пресс-секретарь.

29 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона до сих пор не подтвердила свое участие во втором раунде российско-украинских переговоров, который запланирован на 2 июня в Стамбуле.

По ее словам, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы скрывает условия мирного меморандума, Киев не обозначил официальную позицию по предстоящей встрече.

Захарова подчеркнула, что Москва предоставляет всю информацию о переговорах в открытом формате: названы дата, состав делегации и обсуждаемые темы. В то же время со стороны Украины наблюдается неопределенность и публичная риторика без конкретных шагов.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжении переговоров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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