Белый дом: США надеются на прогресс в новом раунде переговоров Москвы и Киева

Левитт подчеркнула, что именно Трамп настоятельно призывал к проведению именно такой встречи, чтобы стороны вели прямые переговоры. «С самого начала этого конфликта президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы он был решен за столом переговоров, а не на поле боя. И он не раз говорил это обоим лидерам – как публично, так и в частных разговорах», – добавила она.